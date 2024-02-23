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Szymanski için dev teklif! Takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, transferde Premier Lig kulüplerinin gözdesi haline geldi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin Szymanski için talep edeceği bonservis bedeli belli oldu.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 21:51 Güncelleme 23 Şubat 2024, 21:53
Szymanski için dev teklif! Takımdan ayrılıyor mu? 1

İngiltere Premier Lig takımları Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi transfer etmek için yarış halinde olduğu iddia edildi.

Szymanski için dev teklif! Takımdan ayrılıyor mu? 2

İngiliz spor sitesi Team Talk'un haberine göre; Premier Lig'in üç devi, sakin geçirdikleri ocak ayının ardından gelecek yaz rekabetçi bir transfer dönemi yaşayacaklar.

Szymanski için dev teklif! Takımdan ayrılıyor mu? 3

3 takımın da benzer oyuncu profillerini hedef aldığı vurgulanırken, bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken futbolculardan birinin de bu sezon Fenerbahçe'de etkileyici bir performans sergiledikten sonra birçok seçkin takım tarafından izlenen Szymanski olduğu belirtildi.

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