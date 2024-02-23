Szymanski için dev teklif! Takımdan ayrılıyor mu?

İngiltere Premier Lig takımları Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi transfer etmek için yarış halinde olduğu iddia edildi.
İngiliz spor sitesi Team Talk'un haberine göre; Premier Lig'in üç devi, sakin geçirdikleri ocak ayının ardından gelecek yaz rekabetçi bir transfer dönemi yaşayacaklar.
3 takımın da benzer oyuncu profillerini hedef aldığı vurgulanırken, bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken futbolculardan birinin de bu sezon Fenerbahçe'de etkileyici bir performans sergiledikten sonra birçok seçkin takım tarafından izlenen Szymanski olduğu belirtildi.