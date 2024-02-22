Trendyol 1. Lig’de 24. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

YARIN:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor: Mehmet Ali Özer

24 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş

19.00 Adanaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol, Eyüpspor - Sakaryaspor maçında görev alacak

25 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Alpaslan Şen

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Feridun Daldaş

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Yasin Kol

26 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik