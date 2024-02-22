SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler ve maç programı şöyle...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 12:44 Güncelleme 22 Şubat 2024, 12:47
Trendyol 1. Lig’de 24. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

YARIN:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor: Mehmet Ali Özer

24 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş

19.00 Adanaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol, Eyüpspor - Sakaryaspor maçında görev alacakSüper Lig hakemlerinden Yasin Kol, Eyüpspor - Sakaryaspor maçında görev alacak

25 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Alpaslan Şen

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Feridun Daldaş

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Yasin Kol

26 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik

Süper Ligde 2024-25 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!Süper Ligde 2024-25 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!
Süper Lig'de 2024-25 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesi’nin araçları doldurdu
Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’a transfer önerisi!
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapsi isteniyor
PKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğlu’na yönlendirilecekti
Son dakika: Marmara’da batan gemi Batuhan A’nın kayıp mürettebatından iz yok! Görüş mesafesi sıfır aramalar elle yapılıyor
Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk Sparta Prag maçı 11’ini belirledi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar merakla bekliyor: Beklentiler ne yönde?
Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni kriz | Başkan Erdoğan’ın TC numarasıyla bilgilerini sorguladı! Yakayı ele verdi
6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?
SON DAKİKA