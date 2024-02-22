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Daniel Alves'e cinsel saldırı suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Barselona kentindeki bir eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e, 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 15:04 Güncelleme 22 Şubat 2024, 15:04
Daniel Alves’e cinsel saldırı suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İspanya'nın Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in cezası belli oldu. Barselona İl Mahkemesi, hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Alves'i, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin Euro da para cezasına çarptırdı.

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İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Mahkemenin bu kararı nihai olmazken, Alves'in önce Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi'ne, daha sonra da İspanya Yüksek Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunuyor.

Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımların ardından kariyerinde son olarak Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Alves'in sözleşmesi tutuklanmasının ardından feshedilmişti.

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