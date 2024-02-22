Süper Lig’de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu.
İşte o isimler ve maç programı;
AYDIN VE BİTİGEN'E ZOR MAÇLAR
Süper Lig'de 27. haftaya girilirken şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde haftaya giren Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.