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TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de fikstür değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finali nedeniyle 32. hafta fikstürünün kaydırıldığını açıkladı. Buna göre 5-6-7 ve 8 Nisan'da oynanması planlanan maçlar sonraki hafta oynanacak. Lig ise 26 Mayıs'ta sonlanacak.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 21:25 Güncelleme 21 Şubat 2024, 21:31
TFF resmen duyurdu! Süper Lig’de fikstür değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Nisan'da Süper Kupa maçının oynayacağını duyurdu. Galatasaray - Fenerbahçe maçı nedeniyle Süper Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı.

Buna göre 5-6-7 ve 8 Nisan'da oynanması planlanan maçlar sonraki hafta oynanacak. Lig ise 26 Mayıs'ta sonlanacak.

Süper Lig planlanandan 1 hafta daha geç sona erecekSüper Lig planlanandan 1 hafta daha geç sona erecek

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle;

Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına,
Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TFF Süper Kupanın tarihini açıkladıTFF Süper Kupanın tarihini açıkladı
TFF Süper Kupa'nın tarihini açıkladı

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