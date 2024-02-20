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Milli para atlet Muhammed Khalvandi dünya rekoru kırdı!

Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp yeni dünya rekorunun sahibi oldu. İran asıllı Türk sporcu, bu alanda dünya rekorunu 18 santimetre geliştirdi

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 12:07 Güncelleme 20 Şubat 2024, 12:07
Milli para atlet Muhammed Khalvandi dünya rekoru kırdı!

Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Muhammed Khalvandi, 51.60'lık derecesiyle poz verdiMuhammed Khalvandi, 51.60'lık derecesiyle poz verdi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen yarışma, 5 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Cirit atma branşında mücadele eden İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi, 51.60 atarak bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait büyükler dünya rekoru olan 51.42'lik dereceyi 18 santimetre geliştirdi.

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Atışı sayesinde yeni rekorun sahibi olan milli ciritçi, büyük sevinç yaşadı.

Çeşitli branşlarda müsabakaların sürdüğü organizasyon yarın sona erecek.

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