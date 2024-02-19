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Fernanda Santos'tan maç sonu değerlendirmesi: Bir daha tekrarlamamalıyız

Son dakika Beşiktaş haberleri...Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Konyaspor galibiyeti sonrasında; "İkinci yarı tamamen bu durumu değilştirdik. Rakibimizi ikinci yarı kalemize hiç yaklaştırmadık." dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 22:51 Güncelleme 19 Şubat 2024, 22:51
Fernanda Santos’tan maç sonu değerlendirmesi: Bir daha tekrarlamamalıyız

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu 2 golle maçı kazandı.

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos galibiyet sonrası beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Santos Konyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunduSantos Konyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

''BİR DAHA TEKRARLAMAMALIYIZ''

Santos açıklamasında; "İlk 25 dakika sahada yoktuk desem yeridir. Topu rakibe verdik. Çok savunmaya çekildik. 25. dakikadan sonra biraz daha toparladık. Topu daha iyi kullanmaya gayret ettik ama yeterli değildi. İkinci yarı tamamen bu durumu değilştirdik. Rakibimizi ikinci yarı kalemize hiç yaklaştırmadık. İlk 25 dakikalık performansı bir daha tekrarlamamalıyız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız." dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerinin devamında; "Takım olmayı ilk 25'de başaramadık. Herhangi bir şekilde yeni oyuncuların adapte olamamasıyla bu durumun alakası yok." açıklamasında bulundu.

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