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NBA All-Star maçında rekor! İşte yaşananlar

2024 NBA All-Star maçında Doğu Konferansı, Batı Konferansı'nı 211-186 mağlup etti. Doğu, All-Star organizasyonunda bir takımın attığı en çok sayıya ulaşarak rekor kırdı. İşte gecede yaşananlar...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:37 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:38
NBA All-Star maçında rekor! İşte yaşananlar
ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse Stadyumu'nda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2024 etkinliklerinin son gününde all-star maçı gerçekleştirildi. Mücadeleyi Doğu Konferansı, 211 sayıyla rekor kırarak kazandı.

Maçı Giannis'in takımı kazandıMaçı Giannis'in takımı kazandı

DOĞU'DAN 211 SAYILIK REKOR

73'üncü all-star maçında kaptan olarak seçilen LeBron James ile Giannis Antetokounmpo'nun oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Doğu Konferansı, Batı Konferansı karşısında 211 sayıyla rekor kırarak kazandı.

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LILLARD VE BROWN LİDERLİK ETTİ

Doğu'ya Milwaukee Bucks guardı Damian Lillard 39, Boston Celtics forveti Jaylen Brown 36 sayıyla liderlik etti. Batı'da ise Timberwolves'un forveti Karl-Anthony Towns, 50 sayı attı.

Lillard, Kobe Bryant ödülünün sahibi olduLillard, Kobe Bryant ödülünün sahibi oldu

LILLARD, KOBE BRYANT ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU

2017'den sonra ilk kez geleneksel olarak Doğu-Batı formatına geri dönen All-Star maçında Lillard, MVP seçilerek Kobe Bryant Ödülü'nün sahibi oldu.

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