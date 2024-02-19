NBA All-Star maçında rekor! İşte yaşananlar

DOĞU'DAN 211 SAYILIK REKOR
73'üncü all-star maçında kaptan olarak seçilen LeBron James ile Giannis Antetokounmpo'nun oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Doğu Konferansı, Batı Konferansı karşısında 211 sayıyla rekor kırarak kazandı.
LILLARD VE BROWN LİDERLİK ETTİ
Doğu'ya Milwaukee Bucks guardı Damian Lillard 39, Boston Celtics forveti Jaylen Brown 36 sayıyla liderlik etti. Batı'da ise Timberwolves'un forveti Karl-Anthony Towns, 50 sayı attı.
LILLARD, KOBE BRYANT ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU
2017'den sonra ilk kez geleneksel olarak Doğu-Batı formatına geri dönen All-Star maçında Lillard, MVP seçilerek Kobe Bryant Ödülü'nün sahibi oldu.