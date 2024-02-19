NBA All-Star maçında rekor! İşte yaşananlar

Lillard, Kobe Bryant ödülünün sahibi oldu



LILLARD, KOBE BRYANT ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU



2017'den sonra ilk kez geleneksel olarak Doğu-Batı formatına geri dönen All-Star maçında Lillard, MVP seçilerek Kobe Bryant Ödülü'nün sahibi oldu.