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Alman futbol efsanesi Andreas Brehme 63 yaşında hayatını kaybetti

Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti. Birçok Alman ekibi, Brehme için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 12:33 Güncelleme 20 Şubat 2024, 12:33
Alman futbol efsanesi Andreas Brehme 63 yaşında hayatını kaybetti

Almanya'nın, 1990 Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok Alman ekibi, Brehme için başsağlığı mesajı yayımladı.

Brehme, 1990 Dünya Kupası finalinde penaltıyı gole çevirerek kupayı Almanya'ya getirmiştiBrehme, 1990 Dünya Kupası finalinde penaltıyı gole çevirerek kupayı Almanya'ya getirmişti

Paylaşım yapan kulüpler şu şekilde:

WERDER BREMEN

SV Werder Bremen, Andreas'ın yasını tutuyor. 1990 dünya şampiyonu Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

HAMBURG

Dünya Kupası kahramanı hayata veda etti. 63 yaşında hayatını kaybeden Andreas'ın yasını tutuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

BAYERN MÜNİH

FC Bayern, Andreas Brehme'nin ani ölümü karşısında derin bir şok yaşadı. Andreas Brehme'yi bir dünya şampiyonu ve daha da önemlisi çok özel bir insan olarak her zaman kalbimizde tutacağız. O, her zaman FC Bayern ailesinin bir parçası olacak.

Brehme, 1990 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere'ye karşı attığı golün sevincini yaşarken...Brehme, 1990 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere'ye karşı attığı golün sevincini yaşarken...


BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH

1990 Dünya Kupası finalini kazanan golcü, 63 yaşında hayatını kaybetti. Yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz.

HERTHA BERLİN

Huzur içinde yat dünya şampiyonu. Ailesi, arkadaşları ve Andreas Brehme'nin tüm akrabalarıyla birlikteyiz.

MAİNZ 05

1990 yılında Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanan Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

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