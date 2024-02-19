Kylian Mbappe’den 5 yıllık imza! Real Madrid’e gidiyor

Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fransız yıldız yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Mbappe, kulüp yönetimine sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirmişti. Fransız yıldızın yeni takımı belli oldu.

MARCA: MBAPPE, REAL MADRID İLE SÖZLEŞME İMZALADI

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden MARCA, Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşma sağladığını ve Temmuz ayında resmi imzaların atılacağını okyucularına aktardı.

Haberde "MARCA'nın teyit ettiği üzere, Kylian Mbappe ve Real Madrid anlaşmaya vardı ve 1 Temmuz'dan itibaren Fransız forvet Real Madrid'in oyuncusu olacak. Böylelikle 133 gün içinde futbol dünyasının son yıllarda yaşadığı en kapsamlı flört resmi olarak sona erecek. Oyuncu ve kulüp isteklerini yerine getirerek nihayet kaderlerini birleştirecek ve 2017 yazından bu yana her türlü iniş çıkışa sahne olan bir yolu geride bırakacaklar. Son birkaç gün içinde, futbol dünyasının en güçlü kulüplerinden biri PSG forvetine bir teklif sunma olasılığını dile getirdi, ancak oyuncunun çevresi onlara zahmet etmemelerini çünkü Kylian'ın zaten Real Madrid'e kesin bir taahhütte bulunduğunu söyledi." denildi.

Kylian Mbappe Real Madrid forması giymeye çok yakın



PSG'DEN TEKLİF BEKLEMİYOR

MARCA'da yer alan haberde Kylian Mbappe ve PSG başkanının geçtiğimiz hafta bir araya geldiği ve bu görüşmede Mbappe'nin kendisine yeni bir teklif sunmamalarını talep ettiği belirtildi.

Mbappe'nin Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen haberde PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin yıldız oyuncudan ümidi kestiği ifade edildi.

Kylian Mbappe'nin PSG'ye ayrılmak istediği ifade edildi

İLK TEMAS OCAK AYINDA OLDU

MARCA'nın haberinde Real Madrid yönetiminin 2022'deki hayal kırıklığını yaşamamak için Mbappe'ye mesafeli yaklaştığı fakat Ocak ayında yıldız oyuncunun çevresiyle iletişime geçildiği yazıldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

PSG'nin UEFA ve FIFA'ya itiraz etmesine neden olabilecek herhangi bir usulsüzlükten kaçınmak isteyen Real Madrid, 2022'deki hayal kırıklığını yaşamamak için Mbappe'nin durumunu titizlikle takip etti. Ocak ayının ilk günlerinde, sözleşmesinin son altı ayına girerken Madrid, Mbappe'nin çevresiyle temasa geçerek geçen yıl Mayıs ayında kararlaştırılan planın hala yürürlükte olup olmadığını ve herhangi bir değişiklik olup olmadığını sordu. Cevap olumluydu. Sekiz ay önce Paris kulübüne mektup yazarak sözleşmesindeki opsiyonlu üçüncü sezonu kullanmayacağını bildirdiğinde çoktan kesin kararını vermişti: gideceği yer Real Madrid olacaktı.



Ocak ayının başında yapılan bu görüşmede, kulüp adına müzakerelerden sorumlu olan José Ángel Sánchez, en geç Şubat ayının başında müzakerelere yeniden başlamaları çağrısında bulundu. 2022'de yaşanan anlaşmazlığın ardından rahatlayan taraflar, sözleşmeyi bir an önce sonuçlandırmak ve imzalamak amacıyla görüşmeleri daha fazla geciktirmek istemediler. Mbappe'ye önemli bir fikir ilettiler: Madrid onu kadrosuna katmak istiyordu ama bu artık bir buçuk yıl önce olduğu gibi aciliyet arz eden ya da ne pahasına olursa olsun imzalanmasını istedikleri bir konu değildi. Bu yüzden görüşmelerde somutluk ve netlik istediler. Eğer operasyon gerçekleştirilebilecekse mükemmeldi; gerçekleştirilemeyecekse de sorun yoktu. Bellingham ve Vinicius'un transferleri kesinleştiği ve zaten dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer aldıkları için Madrid'in aciliyeti yoktu. Ancak gelecek sezonu planlamak için Mbappe'ye güvenip güvenemeyeceklerini bir an önce bilmek istiyorlardı.

Her iki tarafın da Mayıs 2022'de vardığı anlaşmaya dayanarak, özellikle imaj haklarıyla ilgili bölümde bazı anlaşmazlık noktaları olmasına rağmen, müzakere nispeten basitti. Madrid, Florentino'nun oyuncunun maaşının kulübün ücret tablosunu alt üst etmemesinin anlaşmanın tamamlanması için önemli bir koşul olduğu yönündeki talimatlarını izleyerek bu koşulları düşürmeyi başardı. Hem başkan hem de genel menajer bu konunun soyunma odasında diğer oyuncularla karşılaştırmalı şikayetlere yol açabileceğini biliyor ve tüm oyuncular arasında hüküm süren ekosistemi ve mükemmel atmosferi değiştirmek istemiyorlar. Bu nedenle oyuncunun annesi Fayza Lamari ve avukatı Delphine Verheyden'e Kylian'ın yıllık maaşının kulübün ölçeklerine uygun olması gerektiğini söylediler.

MBAPPE'NİN MAAŞI BELLİ OLDU

Haberde Kylian Mbappe'nin PSG'den yıllık 32 milyon euro kazandığı fakat Real Madrid'den yılda net 26 milyon euro kazanacağı belirtildi. Florentino Perez'in maaş dengesizliğinden çekindiği ve Mbappe ile yapılan görüşmelerde maddi detayların olmazsa olmaz olduğu vurgulandı. Mbappe, Real Madrid'in tüm şartlarını kabul etti.