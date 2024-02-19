Ancelotti'den Arda Güler'e: Senin görevin bu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Real Madrid, İspanya La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano engeline takıldı.

Joselu'nun golüyle 1-0 öne geçen Madrid, Raul De Tomas'ın penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

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Milli futbolcu Arda Güler, Rayo Vallecano maçının 87. dakikasında oyuna dahil oldu. Carlo Ancelotti, genç yıldızın pozisyonunu değiştirdi ve ondan yapması gerekenleri oyuna girmeden önce anlattı. Ancelotti'nin Arda Güler'e verdiği taktikteki Modric detayı dikkatlerden kaçmadı.