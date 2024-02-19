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Ancelotti'den Arda Güler'e: Senin görevin bu!

La Liga'da Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Arda Güler maçın 87. dakikasında Luka Modric yerine oyuna dahil oldu. Ancelotti'nin, genç yıldızı oyuna alırken söylediği sözler ise gündem oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 11:26 Güncelleme 19 Şubat 2024, 11:26
Ancelotti’den Arda Güler’e: Senin görevin bu! 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Real Madrid, İspanya La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano engeline takıldı.

Ancelotti’den Arda Güler’e: Senin görevin bu! 2

Joselu'nun golüyle 1-0 öne geçen Madrid, Raul De Tomas'ın penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Ancelotti’den Arda Güler’e: Senin görevin bu! 3

Milli futbolcu Arda Güler, Rayo Vallecano maçının 87. dakikasında oyuna dahil oldu. Carlo Ancelotti, genç yıldızın pozisyonunu değiştirdi ve ondan yapması gerekenleri oyuna girmeden önce anlattı. Ancelotti'nin Arda Güler'e verdiği taktikteki Modric detayı dikkatlerden kaçmadı.

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