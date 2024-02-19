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5 gollü maçı Kayserispor kazandı! Başakşehir son dakikada penaltı kaçırdı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Rams Başakşehir sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı ve 10 maç aradan sonra galip geldi.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 22:14 Güncelleme 19 Şubat 2024, 22:14
5 gollü maçı Kayserispor kazandı! Başakşehir son dakikada penaltı kaçırdı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Zorlu karşılaşma konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor'un gollerini 9'uncu dakikada Duckens Nazon, 15'inci dakikada Ali Karimi ve 84'üncü dakikada Aylton Boa Morte kaydetti. Başakşehir'de fileleri 58'inci dakikada Deniz Türüç ile 89'uncu dakikada Hamza Güreler havalandırdı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32'ye yükseltti. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

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SON DAKİKADA PENALTI KAÇTI

Maçın 90+12.dakikasında Başakşehir penaltı kazandı. Topun başına geçen Piatek penaltıyı Bilal'e nişanladı. Golcü ismin kaçırdığı penaltı sonrası Başakşehir puan şansını kaçırdı.

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