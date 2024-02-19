Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Zorlu karşılaşma konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor'un gollerini 9'uncu dakikada Duckens Nazon, 15'inci dakikada Ali Karimi ve 84'üncü dakikada Aylton Boa Morte kaydetti. Başakşehir'de fileleri 58'inci dakikada Deniz Türüç ile 89'uncu dakikada Hamza Güreler havalandırdı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32'ye yükseltti. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.
SON DAKİKADA PENALTI KAÇTI
Maçın 90+12.dakikasında Başakşehir penaltı kazandı. Topun başına geçen Piatek penaltıyı Bilal'e nişanladı. Golcü ismin kaçırdığı penaltı sonrası Başakşehir puan şansını kaçırdı.