Beşiktaş Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Emirhan Delibaş'ın flört uygulamasındaki profilinde 'Beşiktaş Profesyonel Futbolcusu' yazması dikkat çekti

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Emirhan Delibaş'ın sosyal medyada fazlasıyla vakit geçirmesi, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti. Genç futbolcunun son olarak flört uygulamasında hesabı olduğu ortaya çıkmıştı.

BU SEZON 23 DAKİKA SÜRE ALDI

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş, 2022 yılında Göztepe'ye kiralandı. İzmir ekibinde 1 sene forma giyen Emirhan, 2023'te Beşiktaş'a döndü.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano maçında 9 dakika süre aldı. Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kaldı.