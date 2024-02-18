Rizespor Fenerbahçe maçının kahramanı Serdar Dursun şükür namazı kıldı!

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısına 3 değişiklikle başladı. Oyuna giren isimlerden birisi de sürpriz bir şekilde Serdar Dursun oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal, Batshuayi yerine Serdar Dursun'u tercih ederken milli golcü hocasını 3 dakika içinde haklı çıkardı. Oyuna giren bir diğer isim İrfan Can Kahveci'nin ortasında golle buluşan 'Dursunaldo' skoru eşitledi ve geri dönüşün sinyalini verdi.

DOĞRUCA ŞÜKÜR NAMAZINA



Fenerbahçe kafilesi Rize'den geç saatlerde İstanbul'a dönerken, 2. Fenerbahçe kariyerine golle başlayan Serdar Dursun şükür namazı için soluğu Eyüp Sultan Camii'nde aldı.

Serdar Dursun, fotoğraf isteklerini kırmadı

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Serdar Dursun ile o anları ölümsüzleştirdi.