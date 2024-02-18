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Başakşehir'den tarihi imza! City Football Group ile ortak olundu

Başakşehir, City Football Group ile iş birliği anlaşmasını resmen duyurdu. İmzaların atılmasının ardından hem kulüpten hem de City Football Group'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 13:34 Güncelleme 18 Şubat 2024, 13:34
Başakşehir’den tarihi imza! City Football Group ile ortak olundu

Başakşehir, son dönemde gündemde olan iş birliğini nihayete erdirdi. Trendyol Süper Lig kulübü, City Football Group (CFG) ile yapılan iş birliği anlaşmasını resmen açıkladı. Duyuru, turuncu-lacivertli kulübün resmİ internet sitesinden yapıldı.

DANIŞMANLIK VERECEKLER

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "City Football Group (CFG) ve İstanbul Başakşehir FK (IBFK) futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladılar. Anlaşmaya göre CFG, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen İstanbul Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek. CFG aynı zamanda, oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile İstanbul Başakşehir FK'ye uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacak. Bunun karşılığında CFG, hırslı bir futbol ülkesi ve yetenek havuzu geniş olan Türkiye'de bilgi birikimini arttıracak ve ilişkiler geliştirecek. Bu anlaşma aynı zamanda, CFG'ye, gelişen futbol alanlarında ortak vizyona sahip bir kulüp ile iş birliği yapma fırsatı da sağlayacak" denildi.

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"ÇOK MUTLUYUZ"

City Football Group Yönetici Direktör'ü Brian Marwood anlaşmadan duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Başakşehir ile bu iş birliği anlaşmasını imzalamaktan ötürü çok mutluyuz. City Football Group bünyesinde sahip olduğumuz eşsiz uzmanlık ve deneyimden büyük gurur duyuyoruz ve Türkiye'de futbolun büyümesini desteklemek için İstanbul Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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"TARİHİ BİR ADIM"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ iş birliği anlaşmasından ötürü gururlu olduklarını belirterek, "Türk futbolunda genç yaşına rağmen bir çok ilki başarmış İstanbul Başakşehir FK, bugün hem kendisi hem Türk futbolu adına tarihi bir adım attı ve bir ilki daha gerçekleştirdi. Baştan beri vizyonumuz ve hedeflerimizin farklı olduğunu her fırsatta yineledik ve bugün, Dünya'nın en büyük futbol grubu ile yaptığımız bu iş birliği ile bunun altını yeniden çizdik. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ama yoğun bir süreçti. Yaklaşımları ve süreçteki destekleri için tüm City Football Group yetkililerine teşekkür ederim. İstanbul Başakşehir ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" dedi.

City Football Group CEO'su Ferran Soriano da anlaşmadan heyecan duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye tutkulu bir futbol ülkesi ve biz stratejik futbol projelerinde İstanbul Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübün sahadaki başarısına katkıda bulunmayı ve Türkiye'de futbol uzmanlığı ve istihbaratı geliştirmeyi hedefliyoruz."

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