Fenerbahçe Rize'den zaferle döndü! Sarı lacivertli ekip geriden gelip maçı kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.Sarı lacivertli ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Can kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise Minchev attı.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 67 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.