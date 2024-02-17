Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.Sarı lacivertli ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Can kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise Minchev attı.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 67 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.
Sarı lacivertli ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun ile Dzeko kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise Minchev attı.