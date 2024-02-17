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Fenerbahçe Rize'den zaferle döndü! Sarı lacivertli ekip geriden gelip maçı kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.Sarı lacivertli ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Can kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise Minchev attı.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 67 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 20:42 Güncelleme 17 Şubat 2024, 20:56
Fenerbahçe Rize’den zaferle döndü! Sarı lacivertli ekip geriden gelip maçı kazandı 1

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.

Fenerbahçe Rize’den zaferle döndü! Sarı lacivertli ekip geriden gelip maçı kazandı 2

Sarı lacivertli ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Rize’den zaferle döndü! Sarı lacivertli ekip geriden gelip maçı kazandı 3

Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun ile Dzeko kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise Minchev attı.

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