Kartal’ın dokunuşu liderliği getirdi!

Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikade Edin Dzeko ile 90+2'de İrfan Can Kahveci kaydetti. Rizespor'un tek golü 27. dakikada Minchev'den geldi.

DEĞİŞİKLİKLER 3 PUANI GETİRDİ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, ikinci yarıda üç değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Sebastian Szymnaski, Rade Krunic ve Cengiz Ünder'in yerine Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun değişikliklerine gitti.

Sarı-lacivertlilerde yapılan bu değişiklikler zorlu Rize deplasmanında galibiyeti getirdi.

Serdar Dursun golle döndü

SERDAR DURSUN GOLLE GERİ DÖNDÜ

Serdar Dursun sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olmuş, 2. transfer tescil döneminde kiralık olarak yeniden sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

Teknik Direktör İsmail Kartal, Rizespor maçı kadrosuna dahil ettiği Serdar'ı maçın 46. dakikasında sahaya sürdü.

32 yaşındaki forvet, müsabakanın 48. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ortasında takımı adına beraberlik golünü kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, kaydettiği golün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'siu' sevincini yaptı.

2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'a karşı iki lig maçında da hat-trick yapma başarısı gösteren Serdar Dursun, Karadeniz ekibine karşı Fenerbahçe forması altında son 3 maçta 7 gole imza attı.

Fenerbahçeli oyuncular maç sonunda böyle sevindi

MERT HAKAN, DZEKO'NUN GOLÜNDE ASİSTİ YAPTI

Mert Hakan Yandaş ise ikinci yarıda gösterdiği performansla takımın maçı 3-1 kazanmasında önemli rol oynadı.

Sahanın her alanında agresif bir futbol sergileyen Mert Hakan, takımı öne geçiren Edin Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

Öte yandan ikinci yarıda rakipleriyle 6 ikili mücadeleye giren Mert Hakan, bu mücadelelerin 5'inden galip ayrılmayı başardı.

İRFAN CAN'DAN 1 GOL VE 1 ASİST

Sezon başından bu yanan gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İrfan Can Kahveci ise, 1 gol 1 asistle mücadele ederek üç puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu ve yükselen form grafiğini sürdürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ERKEK GİBİ FUTBOL OYNADIK"

İsmail Kartal, sözlerine şöyle başladı:

Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik.

Kartal maç sonunda önemli açıklamalar yaptı

"RİZESPOR'UN HOCASINI VE FUTBOLCULARINI TEBRİK EDİYORUM"

Rizespor'u tebrik eden Kartal, şunları dedi:

İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk. Sonuçta biz kazandık. Bu sahada iyi futboldan ziyade iyi mücadele, iyi strateji gerekiyordu. İkinci yarı iyi mücadele ettik, iyi strateji koyduk. Rizespor'un hocasını ve futbolcularını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmediler. Her iki takım oyuncularını ağır sahaya, kötü zemine rağmen futbol oynamaya çalıştıkları için tebrik ediyorum. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan çok önemliydi.

"BASKI KURMAMIZ GEREKİYORDU"

Zemin hakkında yorum yapan Kartal, şu sözleri sarf etti:

Böylesine ağır zeminde futbol, performans konuşmak doğru değil. İyi mücadele ettik, strateji ortaya koyduk. Sahada pas yapamıyorsunuz, top gitmiyor, bazı yerlerde kalıyor. İyi mücadele etmek gerekiyordu. Baskı kurmamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ve kazandık.