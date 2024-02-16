SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda maç fikstürü açıklandı! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftasında oynanacak maçların ve Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maç programını duyurdu. Böylelikle Beşiktaş - Galatasaray ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının tarihleri de netlik kazandı. İşte maç fikstürleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 15:53 Güncelleme 16 Şubat 2024, 16:03
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda maç fikstürü açıklandı! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftasında oynanacak maçların ve Ziraat Türkiye Kupası'nın programını duyurdu.

Buna göre Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ise 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Süper Lig'de açıklanan 4 haftalık fikstür şu şekilde;



ZTK'DA ÇEYREK FİNAL HEYECANI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı da belli oldu. Bu turda müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Kupada MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük takımları adlarını çeyrek final etabına yazdırmıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakmaları halinde yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı şöyle;

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 3 bin TL oldu
Kandil’den İstanbul’a müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor
İHH İnsani Yardım Vakfı
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
CHP’de Hatay çıkmazı! Özgür Özel’den acziyet itirafı... Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
Türk Telekom
Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
Kandil elebaşı Helin Ümit’in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul’da hala masada
Şırnak’taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana’yı avladı
Ekrem İmamoğlu’nun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! Aday krizinde yeni perde! CHP medyası Sözcü TV’de zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi bulundu! Dalış bugün gerçekleşecek
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
SON DAKİKA