Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda maç fikstürü açıklandı! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftasında oynanacak maçların ve Ziraat Türkiye Kupası'nın programını duyurdu.

Buna göre Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ise 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Süper Lig'de açıklanan 4 haftalık fikstür şu şekilde;









ZTK'DA ÇEYREK FİNAL HEYECANI!



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı da belli oldu. Bu turda müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Kupada MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük takımları adlarını çeyrek final etabına yazdırmıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakmaları halinde yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı şöyle;