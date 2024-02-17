Trabzonspor’un Pendikspor kafilesi belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Fırtına'nın maç kafilesi de belli oldu.

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Onuachu da kafilede yer aldı

İşte o isimler;

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Rayyan Baniya

5. Joaquin Fernandez

6. Stefano Denswil

7. Filip Benkovic

8. Mehmet Can Aydın

9. Thomas Meunier

10. Eren Elmalı

11. Arif Boşluk

12. Berat Özdemir

13. Batista Mendy

14. Kerem Şen

15. Umut Güneş

16. Enis Bardhi

17. Göktan Gürpüz

18. Nicolas Pepe

19. Edin Vişça

20. Mahmoud Trezeguet

21. Enis Destan

22. Umut Bozok

23. Paul Onuachu