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Trabzonspor'un Pendikspor kafilesi belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Fırtına'nın maç kafilesi de belli oldu. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 16:13 Güncelleme 17 Şubat 2024, 16:13
Trabzonspor’un Pendikspor kafilesi belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Fırtına'nın maç kafilesi de belli oldu.

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İşte o isimler;

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Rayyan Baniya
5. Joaquin Fernandez
6. Stefano Denswil
7. Filip Benkovic
8. Mehmet Can Aydın
9. Thomas Meunier
10. Eren Elmalı
11. Arif Boşluk
12. Berat Özdemir
13. Batista Mendy
14. Kerem Şen
15. Umut Güneş
16. Enis Bardhi
17. Göktan Gürpüz
18. Nicolas Pepe
19. Edin Vişça
20. Mahmoud Trezeguet
21. Enis Destan
22. Umut Bozok
23. Paul Onuachu

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