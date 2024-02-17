Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sivasspor, 18. dakikada Rey Manaj ile öne geçti.

Hatayspor bu gole 75. dakikada Mehdi Boudjemaa ile karşılık verdi. Boudjemaa, bu golle birlikte kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

İki takımda birer puana razı oldu

VAR DEVREYE GİRDİ

Hatayspor, 80. dakikada Halil Dervişoğlu'nun düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

İKİ TAKIM 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Bu sonucun ardından Hatayspor 29, Sivasspor 34 puana yükseldi.

Hatayspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.