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Antalya'dan sürpriz kayıp! Antalyaspor 2-2 İstanbulspor

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle beraber hedefini Avrupa kupalarına katılmak üzerine belirleyen Antalyaspor, sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele berabere sonuçlandı.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 15:55 Güncelleme 17 Şubat 2024, 15:55
Antalya’dan sürpriz kayıp! Antalyaspor 2-2 İstanbulspor

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle beraber hedefini Avrupa kupalarına katılmak üzerine belirleyen Antalyaspor, sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk etti.

Akdeniz ekibi 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele berabere sonuçlandı.

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BUKSA'DAN DUBLE

Karşılaşmada Antalyaspor'un gollerini Buksa kaydederken, İstanbulspor'un golleri ise 75'de Emrehan Gedikli ve 90+9. dakikada penaltıdan Jackson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 35 puana, İstanbulspor ise 12 puana yükseldi.

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