Rize'de zemin kalmadı! Akintola'nın görüntüsü olay oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.Sarı lacivertli ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun ile Dzeko kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise Minchev attı.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 67 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Maçtan önce yağan yağmur ise oyuncuları oldukça zorladı. Maç anında ilginç görüntüler ortaya çıktı.