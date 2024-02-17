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Rize'de zemin kalmadı! Akintola'nın görüntüsü olay oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.Sarı lacivertli ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun ile Dzeko kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise Minchev attı.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 67 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Maçtan önce yağan yağmur ise oyuncuları oldukça zorladı. Maç anında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 21:01 Güncelleme 17 Şubat 2024, 21:04
Rize’de zemin kalmadı! Akintola’nın görüntüsü olay oldu 1

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.

Rize’de zemin kalmadı! Akintola’nın görüntüsü olay oldu 2

Sarı lacivertli ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun ile Dzeko kaydetti.

Rize’de zemin kalmadı! Akintola’nın görüntüsü olay oldu 3

Ev sahibi ekibin golünü ise Minchev attı.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 67 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

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