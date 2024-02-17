Erman Toroğlu yorumladı! Rizespor’un golünden önce ofsayt var mı?

Süper Lig'de heyecan 26.hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler zorlu geçen 90 dakika sonunda rakibini 3-1 mağlup etti. Rizespor maçın ilk yarısında Minchev'in golüyle öne geçti. Golden önce Shelvey'nin Tadic ile olan pozisyonu çok konuşuldu. Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı. İşe detaylar...

''POZİSYONDA BİR ŞEY YOK''

Artık bu işler abartılıyor.Shelvey Tadic'den daha yükseğe çıkıyor. Tadic altta karar doğru'' yorumunda bulundu.