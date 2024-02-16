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Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin Galatasaray'da!

Galatasaray, İzmir'de 5 Ocak 2017'de adliyeye yapılan terör saldırısında canını hiçe sayarak teröristleri engelleyerek büyük kayıplar yaşanmasını önleyen Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin’i transfer etti.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 14:52 Güncelleme 16 Şubat 2024, 14:52
Şehit Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin Galatasaray’da!

İzmir'de 5 Ocak 2017'de adliyeye yapılan terör saldırısında kahramanca canını hiçe sayarak teröristleri engelleyip büyük bir kayıp yaşanmasını önleyen Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin, oğlunun doğum gününü Galatasaray forması ile kutlamıştıKahraman Şehidimiz Fethi Sekin, oğlunun doğum gününü Galatasaray forması ile kutlamıştı

"BABAM BENİMLE GURUR DUYARDI"

Daha önce verdiği bir röportajda Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyleyip, "Babam benimle gurur duyardı, beni Galatasaray'da görmek isterdi" ifadelerini kullanan Burak'ın hayali gerçekleşti.

Teröristlerle kahramanca çatışan Şehit Fethi Sekin, büyük bir faciayı önlemiştiTeröristlerle kahramanca çatışan Şehit Fethi Sekin, büyük bir faciayı önlemişti

GALATASARAY BURAK'I DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Altay'ın altyapısında 2019'dan bu yana oynayıp bu sezon U19 takımında görev yapan 18 yaşındaki santrfor, 14 Şubat'ta Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Galatasaray daha önce de Burak'ı istemiş ancak Burak'ın yaşının küçük olması nedeniyle İzmir'de ailesiyle kalmasına karar verilmişti. Genç santrfor geçtiğimiz yıllarda U14 ve U16 Milli Takımı'na da davet edilmişti. Burak Tolunay Sekin, yeni kulübünde profesyonel olmak için mücadele verecek.

Burak Tolunay Sekin, daha önce Galatasaray'ın davetlisi olarak stadyumu gezmiştiBurak Tolunay Sekin, daha önce Galatasaray'ın davetlisi olarak stadyumu gezmişti

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