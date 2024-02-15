PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Sparta Prag'ın teknik direktör Brian Priske, Galatasaray yenilgisi sonrasında, ''"İyi bir takıma karşı oynadık. Sadece takım değil kulüp olarak da Galatasaray çok başarılı. Onları çok saygı duyuyoruz. Takımımızdaki gençler çok başarılıydı. Bu maçı bir kez daha izlediğimizde biraz daha hayal kırıklığı yaşayacağız.'' dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 00:55 Güncelleme 16 Şubat 2024, 00:55
Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a 3-2 yenilen Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın teknik direktör Brian Priske, iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Danimarkalı teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından zor bir karşılaşma olduğunu aktaran Priske, "Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık. İki gol bulduk ama daha fazla da atabilirdik. Bu fırsatları yakaladık. İyi bir Futbol oynadık. Oyuncularımın öz güveni için iyi bir maç oldu. Daha iyisini de çıkarabilirdik. Bu performans sonrası bir mağlubiyet almamız üzücü oldu ama sergilediğimiz oyundan memnunum." diye konuştu.

Priske, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini dile getirerek, "Oyuncularım 90 dakika boyunca sorumluluklarını yerine getirdi. Galatasaray'ı çok zorladık. Yediğimiz 3 gol bizi üzdü ama takımımın performansıyla gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Maçın kırılma anları olduğuna değinen 46 yaşındaki teknik adam, "Maçta önemli anlar vardı. Bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Bunları değerlendiremediğimiz için cezalandırıldık. Bir deplasman takımına göre iyi performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların maçta oluşturduğu atmosfere değinen Priske, "Taraftar yapması gerekeni yaptı. Şansımızı zorlamaya devam ettik. Statta iyi bir atmosfer vardı. Umarım taraftarlar keyif almıştır. İki taraf da istekli bir oyun sergiledi." ifadelerini kullandı.

Brian Priske Galatasaray maçı sonrası konuştuBrian Priske Galatasaray maçı sonrası konuştu

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Brian Priske, iyi performanslarına rağmen mağlup olmanın hayal kırıklığını yaşadıklarını kaydetti.

Genç oyunculardan kurulu bir kadroları olduğuna ve tecrübe kazandıklarına değinen Priske, "İyi bir takıma karşı oynadık. Sadece takım değil kulüp olarak da Galatasaray çok başarılı. Onları çok saygı duyuyoruz. Takımımızdaki gençler çok başarılıydı. Bu maçı bir kez daha izlediğimizde biraz daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Şu anda zaten hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok fırsat kaçırdık, 3-4 gol daha atabilirdik. Güçlü bir takımla mücadele ettik." diye konuştu.

Galatasaray Sparta Prag maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi! İşte UEFA puanı listesinde Türkiyenin yeni yeriGalatasaray Sparta Prag maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi! İşte UEFA puanı listesinde Türkiyenin yeni yeri
Galatasaray Sparta Prag maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi! İşte UEFA puanı listesinde Türkiye'nin yeni yeri

"GALATASARAY HALA FAVORİ"

Danimarkalı teknik adam, Galatasaray'ın tur için favori olduğunu dile getirdi.

Priske, 22 Şubat'ta yapılacak rövanş maçıyla ilgili, "Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor. Ancak Galatasaray'dan ziyade Sparta Prag'a odaklıyım. Bir sonraki maçı nasıl kazanacağımızı düşünüyorum. Bugün, neler yapabileceğimizi, gücümüzü gösterdik. Bir sonraki maçta da kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten bir gol eksik başlayacağız. O yüzden bu dezavantajı çevirmenin hesaplarını yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
İHH İnsani Yardım Vakfı
Galatasaray Sparta Prag’ı son dakikada mağlup etti
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında İzmir bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü
Esra Erol’da harem kuran sahte Mehdi skandalı | Değnekli işkencenin tarifi ortaya çıktı! Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu: Söz konusu değil...
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
CHP’de 1 Nisan hazırlığı: Tek hesapları koltuk! Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmeyen ilçeye aday atanmadı
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı
Beyaz Saray’da Moskova paniği: Putin savaş meydanını uzaya taşıyor! Kremlin’den cevap geldi: Kötü niyetli fantezi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum
PKK’ya karşı Irak’la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani’yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber
SON DAKİKA