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Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Ankaragücü ile karşılaşacağı hafta, Fenerbahçe Rizespor'un konuğu olacak. 3.'lük için yarışan Trabzonspor Pendikspor ile Beşiktaş ise Konyaspor'la mücadele edecek. Bu zorlu maçların hakemleri de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 12:26 Güncelleme 15 Şubat 2024, 12:28
Süper Lig’de 26. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Lider Galatasaray'ın Ankaragücü ile karşılaşacağı hafta, Fenerbahçe Rizespor'un konuğu olacak. 3.'lük için yarışan Trabzonspor Pendikspor ile Beşiktaş ise Konyaspor'la mücadele edecek. Bu zorlu maçların hakemleri de belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

16 ŞUBAT CUMA

20.00: Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Kadir Sağlam)

17 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30: Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Mehmet Türkmen)
16.00: Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Ümit Öztürk)
19.00: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

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18 ŞUBAT PAZAR

13.30: Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Halil Umut Meler)
16.00: Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Zorbay Küçük)
19.00: MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ali Şansalan)

19 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00: RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Oğuzhan Çakır)
20.00: Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

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