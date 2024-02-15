Süper Lig’de 26. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Lider Galatasaray'ın Ankaragücü ile karşılaşacağı hafta, Fenerbahçe Rizespor'un konuğu olacak. 3.'lük için yarışan Trabzonspor Pendikspor ile Beşiktaş ise Konyaspor'la mücadele edecek. Bu zorlu maçların hakemleri de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.



İşte Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler:



16 ŞUBAT CUMA



20.00: Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Kadir Sağlam)



17 ŞUBAT CUMARTESİ



13.30: Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Mehmet Türkmen)

16.00: Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Ümit Öztürk)

19.00: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

Ali Şansalan, Ankaragücü - Galatasaray maçında düdük çalacak



18 ŞUBAT PAZAR



13.30: Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Halil Umut Meler)

16.00: Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Zorbay Küçük)

19.00: MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ali Şansalan)



19 ŞUBAT PAZARTESİ



20.00: RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Oğuzhan Çakır)

20.00: Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)