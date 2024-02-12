Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
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ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?
Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.
KİM KİMLE EŞLEŞTİ?
Trabzonspor-Rams Başakşehir
Beşiktaş-Konyaspor
Fenerbahçe- MKE Ankaragücü
Galatasaray - Fatih Karagümrük
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.