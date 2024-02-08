Trabzonspor’dan zemin isyanı! Marka değeri vurgusu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig devi Trabzonspor deplasmanda Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Zeminin maçtan önceki görüntüsü

ZEMİN İSYANI



Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada saha zeminin görüntüsü tepkilere neden oldu. Saha zemininin kötü görüntüsü hakkında Trabzonspor bir paylaşım yaptı.

AVCI DA MAÇTAN ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da maçtan önce zeminle ilgili sert sözler kullandı. Avcı, '' İki gün önce, Ankaragücü burada oynamak istemiyordu. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur. Zemini görüyorsunuz. Hiçbir kriteri yok mu, bu değişmeyecek mi? Marka değerinden bahsederken bunu nasıl değiştireceğiz? Biz bu oyunu nasıl oynayacağız?" dedi.