Arda Güler Premier Lig yolunda! İspanyollar duyurdu

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor. Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.
REAL'İ TERCİH ETTİ
Yaz transfer döneminde dünyanın en büyük takımları arasında bir transfer yarışına neden olan Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı. Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.
Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor. Real Madrid formasını şu ana kadar 89 dakika giyen Arda Güler, LaLiga'da oynanan son Girona maçında Vinicius Junior'un yerine 77. dakikada oyuna dahil oldu.