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Arda Güler Premier Lig yolunda! İspanyollar duyurdu

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların genç yıldızla ilgili aldığı yeni kararı duyurdu. Buna göre genç yıldız Premier Lig'e giderek bir ilki gerçekleştirecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 11:45 Güncelleme 13 Şubat 2024, 11:45
Arda Güler Premier Lig yolunda! İspanyollar duyurdu 1

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor. Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

Arda Güler Premier Lig yolunda! İspanyollar duyurdu 2

REAL'İ TERCİH ETTİ

Yaz transfer döneminde dünyanın en büyük takımları arasında bir transfer yarışına neden olan Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı. Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.

Arda Güler Premier Lig yolunda! İspanyollar duyurdu 3

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor. Real Madrid formasını şu ana kadar 89 dakika giyen Arda Güler, LaLiga'da oynanan son Girona maçında Vinicius Junior'un yerine 77. dakikada oyuna dahil oldu.

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