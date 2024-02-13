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Furkan Korkmaz'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber!

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers tarafından serbest bırakılmasının ardından Türkiye’ye transfer olacağına dair gündemde olan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve ABD'ye geri döneceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 17:16 Güncelleme 13 Şubat 2024, 17:16
Furkan Korkmaz’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber!

NBA'de takas döneminin kapanmasına saatler kala milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile Indiana Pacers arasında gerçekleşen takasla Pacers'ın yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Indiana Pacers tarafından serbest bırakılan Korkmaz, isminin Türkiye'de birkaç kulüple anılmasının ardından geleceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Furkan Korkmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o mesajFurkan Korkmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o mesaj

"ABD'YE DÖNÜYORUM"

Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benimle ilgili oluşan gündeme istinaden açıklama yapmam gerekiyor. All-Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım. Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında bir amacım yok. Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerini sürdürüyor; ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim. Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, tüm kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.

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