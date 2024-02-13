Avrupa Halter Şampiyonası’nda Muammer Şahin’den altın madalya!

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

2 SPORCUYLA PODYUM

Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

Muammer Şahin koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli takıma ağabeylik ve kaptanlık yaptığını da aktaran Muammer Şahin, hedefinin altın madalya olduğunu belirtmişti

HARUN ALGÜL 6. TAMAMLADI

Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu.

Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.