Avrupa rekoru kırıldı! Milli halterci Gamze Altun ve Cansu Bektaş altın madalyanın sahibi oldu

Avrupa Halter Şampiyonası , Bulgaristan'nın başkenti Sofya'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun mücadele etti.

Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak 1'inci oldu. Bektaş, silkmede 88 kilo ile 2'nci, toplamda ise 163 kilo ile altın madalya kazanarak şampiyon oldu.