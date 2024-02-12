SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Avrupa rekoru kırıldı! Milli halterci Gamze Altun ve Cansu Bektaş altın madalyanın sahibi oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli halterci Gamze Altun ise Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 18:31 Güncelleme 12 Şubat 2024, 18:33
Avrupa rekoru kırıldı! Milli halterci Gamze Altun ve Cansu Bektaş altın madalyanın sahibi oldu

Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'nın başkenti Sofya'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun mücadele etti.

Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak 1'inci oldu. Bektaş, silkmede 88 kilo ile 2'nci, toplamda ise 163 kilo ile altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparmada 5'inci sırada yer aldı. Altun, silkmede 92 kilo ile altın madalya, toplamda ise 157 kilo ise gümüş madalyanın sahibi oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA