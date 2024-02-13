Fenerbahçe’den flaş Volkan Demirel hamlesi! Detaylara Takvim ulaştı: Gel sportif direktör ol

Uzun yıllar Kanarya'nın kaptanlığını ve kısa bir süre de yardımcı antrenörlüğünü yapan Demirel'in, "Hatayspor'dan şu anda ayrılmam mümkün değil. Bir ayrılık söz konusu olursa da benim yerim artık kulübedir. Kariyerimi bu yönde şekillendirmeye karar verdim. Teknik direktörlüğe devam edeceğim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

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