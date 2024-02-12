Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Kayserispor-Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Kayserispor-Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
11'LER BELLİ OLDU
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Jeanvier, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Eray, Cardoso, Boa Morte, Nazon
Beşiktaş: Mert, Zainutdinov, Necip, Worrall, Onur, Amartey, Gedson, Muci, Cenk, Muleka, Semih
BEŞİKTAŞ'TA 7 İSİM MAÇ KADROSUNDA YOK
Siyah-beyazlı ekibin transferin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muçi ve Al-Musrati, Kayserispor maçının kadrosuna dahil edildi. Öte yandan uyluk iç adale grubunda ağrı hisseden Rashica, ve sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Ghezzal, sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Tayfur Bingöl ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Aboubakar, Svensson ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Beşiktaş'ta yeni transferlerin durumu merak ediliyor
BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?
Beşiktaş ara transfer döneminde Braga'dan Al-Musrati'yi, Legia Varşova'nın 22 yaşındaki 10 numarası Ernest Muci'yi transferin son gününde kadrosuna katmıştı. Beşiktaş ayrıca Nottingham Forest'tan İngiliz stoper Joe Worrall'I renklerine bağladı.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını 11 Şubat tarihinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.
Fernando Santos'un şans vermesi durumunda oyuncular, forma şansı bulabilecek.
46.RANDEVU
Beşiktaş ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 27, Kayserispor 10 kez sahadan galip ayrılırken 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Siyah-Beyazlılar 74 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 43 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.