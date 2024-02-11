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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sakatlandı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligin 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda zorlu maç öncesi Tayfur Bingöl sakatlandı. İşte siyah beyazlılardan yapılan açıklama...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 15:08 Güncelleme 11 Şubat 2024, 15:08
Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl sakatlandı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligin 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda zorlu maç öncesi Tayfur Bingöl sakatlandı.

YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı.

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Tayfur Bingöl, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

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