Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde İstanbulspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanan Gaziantep FK, sahadan 3 puanla ayrıldı.
İstanbulspor'un golünü Florian Loshaj, Gaziantep FK'nın gollerini ise Denis Dragus (2) ve Deian Sorescu kaydetti.
Bu sonuçla İstanbulspor 11 puanda kalırken Gaziantep FK 27 puana ulaştı.
LİGDE 7 MAÇ SONRA KAZANDI
Gaziantep FK, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle ligde 7 hafta sonra 3 puan aldı.
Bu süreçte oynadığı 7 maçta Gaziantep FK 5 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.
İSTANBULSPOR'DAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ PUAN KAYBI
Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor ise ligde üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.
İstanbul ekibi son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.