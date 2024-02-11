Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde İstanbulspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanan Gaziantep FK, sahadan 3 puanla ayrıldı.

İstanbulspor'un golünü Florian Loshaj, Gaziantep FK'nın gollerini ise Denis Dragus (2) ve Deian Sorescu kaydetti.

Bu sonuçla İstanbulspor 11 puanda kalırken Gaziantep FK 27 puana ulaştı.

Gaziantep FK ligde galibiyet hasretine son verdi

LİGDE 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Gaziantep FK, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle ligde 7 hafta sonra 3 puan aldı.

Bu süreçte oynadığı 7 maçta Gaziantep FK 5 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

İSTANBULSPOR'DAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ PUAN KAYBI

Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor ise ligde üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

İstanbul ekibi son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.