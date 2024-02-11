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Gaziantep FK İstanbul'dan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Gaziantep FK, bu galibiyetle ligde 7 maç sonra 3 puan aldı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 18:22 Güncelleme 11 Şubat 2024, 18:22
Gaziantep FK İstanbul’dan 3 puanla döndü

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde İstanbulspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanan Gaziantep FK, sahadan 3 puanla ayrıldı.

İstanbulspor'un golünü Florian Loshaj, Gaziantep FK'nın gollerini ise Denis Dragus (2) ve Deian Sorescu kaydetti.

Bu sonuçla İstanbulspor 11 puanda kalırken Gaziantep FK 27 puana ulaştı.

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LİGDE 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Gaziantep FK, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle ligde 7 hafta sonra 3 puan aldı.

Bu süreçte oynadığı 7 maçta Gaziantep FK 5 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

İSTANBULSPOR'DAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ PUAN KAYBI

Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor ise ligde üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

İstanbul ekibi son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

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