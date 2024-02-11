Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Louka Prip attı.

Puanını 25'e çıkaran Konyaspor, Süper Lig'de 19. sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 29 puanla 11. basamakta.

Kazımcan Karataş Ankaragücü ile ilk maçına çıktı

OMEROVIC İLE LİGDE İLK GALİBİYET

Yeşil beyazlı takım, yeni çalıştırıcısı Fahrudin Omerovic ile Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Omerovic'in teknik direktörlüğünde ligde 5. maçına çıkan Konyaspor geride kalan müsabakalarda 3 beraberlik, 1 yenilgi almıştı. Bosna Hersekli hoca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'de 2 yaparak takımını çeyrek finale taşımıştı.

7 MAÇ SONRA GALİBİYET

Konyaspor ayrıca Trendyol Süper Lig'de 7 maç aradan sonra galip geldi ve 2024 yılında ligdeki ilk 3 puanını aldı. Yeşil beyazlılar son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında Kayserispor'u 2-0 yenmişti.