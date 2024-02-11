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Konyaspor haftalar sonra kazandı!

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü Louka Prip'in attığı golle 1-0 yendi. Yeşil beyazlılar ligde 7 maç sonra kazanırken, yeni hocası Omerovic'le de ilk galibiyetini aldı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 18:16 Güncelleme 11 Şubat 2024, 18:16
Konyaspor haftalar sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Louka Prip attı.

Puanını 25'e çıkaran Konyaspor, Süper Lig'de 19. sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 29 puanla 11. basamakta.

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OMEROVIC İLE LİGDE İLK GALİBİYET

Yeşil beyazlı takım, yeni çalıştırıcısı Fahrudin Omerovic ile Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Omerovic'in teknik direktörlüğünde ligde 5. maçına çıkan Konyaspor geride kalan müsabakalarda 3 beraberlik, 1 yenilgi almıştı. Bosna Hersekli hoca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'de 2 yaparak takımını çeyrek finale taşımıştı.

7 MAÇ SONRA GALİBİYET

Konyaspor ayrıca Trendyol Süper Lig'de 7 maç aradan sonra galip geldi ve 2024 yılında ligdeki ilk 3 puanını aldı. Yeşil beyazlılar son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında Kayserispor'u 2-0 yenmişti.

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