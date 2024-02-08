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Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün maliyeti açıklandı

Galatasaray, Hannover’in sol beki Derrick Köhn ve kulübü ile anlaştı. Cimbom’un yeni transferi İstanbul'a da geldi. Genç sol bek Galatasaray'la 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 07:24 Güncelleme 08 Şubat 2024, 23:09
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn’ün maliyeti açıklandı

Aslan'da sol bek transferi mutlu sonla bitti.

Savunmanın solu için birçok yıldız isimle görüşen ancak sonuç alamayan Cimbom, en son Alman ekibi Hannover'de forma giyen Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn için çalışmalar yürüttü ve transferi sonuçlandırdı.

Galatasaray'ın yeni transferi Derrıck Köhn İstanbul'da

Köhn'ün Türk menajeri Ersin Akan, Galatasaray ile somut görüşmelerde bulunmak üzere önceki gün İstanbul'a gelmişti.

Akan, Galatasaray'ın Bandırmaspor ile oynadığı kupa maçını tribünden takip etmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncunun bonservisi için 3.2 milyon Euro vereceği, anlaşmada 350 bin Euro'luk bonus maddesinin de olduğu öğrenildi.

Derrick Köhn de İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Derrick Köhn'ün sözleşme detayları belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncuyla 2025-26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzlandığı belirtildi.

Sözleşme detaylarıyla ilgili ayrıca, "Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 euro, 2024/2025 sezonu için net 450.000 euro ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 euro imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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