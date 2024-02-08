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İtalyanlar abayı yaktı: Barış Alper Yılmaz'ın menajeri kulübe teklifleri iletti

Atalanta, Lazio ve Sassuolo kulüpleri, Aslan’ın yıldızı Barış Alper'i transfer etmek için harekete geçti. 23 yaşındaki oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın turnuva sonrasında İtalyanlarla masaya oturması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 08:21 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:34
İtalyanlar abayı yaktı: Barış Alper Yılmaz’ın menajeri kulübe teklifleri iletti

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz, İtalyan kulüplerinin rüyalarını süslüyor.

Sarı- Kırmızılılar'ın genç yıldızını Serie A'nın köklü ekipleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, kısa süre içinde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

3 KULÜP TAKİPTE
Sezona yedek giren sonrasında formayı kapan Barış Alper, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Lazio başta olmak üzere Atalanta ve Sassuolo'nun yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin teklifleri Galatasaray Yönetimi'ne sunduğu belirtildi.



EURO 2024 BEKLENİYOR
EURO 2024'te oynaması beklenen 23 yaşındaki oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın turnuva sonrasında İtalyanlarla masaya oturması bekleniyor. Barış Alper, bu sezon 4 ayrı kulvarda 37 maçta süre alıp 3 gol attı, 5 de asist yaptı. Genç yıldız, özellikle maçlardaki hızı ve çabukluğuyla dikkat çekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcudan vazgeçemiyor.

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