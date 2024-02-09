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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu gelişmesi! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Brentford'dan kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, son olarak ilk 11'de başladığı Bandırmaspor maçında taraftarları adeta çılgına çevirmişti. Vinicius transferiyle iyice gözden çıkarılan Halil, kendisi için son anda devreye giren Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 20:12 Güncelleme 09 Şubat 2024, 20:12
Galatasaray’da Halil Dervişoğlu gelişmesi! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da beklediği süreyi bulamayan Halil Dervişoğlu, Süper Lig ekiplerinden Atalkaş Hatayspor'a kiralandı.

Halil Dervişoğlu kararını Hatayspor'dan yana kullandıHalil Dervişoğlu kararını Hatayspor'dan yana kullandı


G.SARAY VE OYUNCU İLE ANLAŞTI

Habere göre Akdeniz ekibi, Halil Dervişoğlu ve Galatasaray'ı transfer için ikna etmeyi başardı.

HALİL'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

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