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Sancak'tan Büyükekşi'ye: Yeter!

Süper Lig 25. haftasında Kasımpaşa'ya kendi sahasında 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'a Başkan Murat Sancak, A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 23:45 Güncelleme 09 Şubat 2024, 23:57
Sancak’tan Büyükekşi’ye: Yeter!

Süper Lig 25. haftasında Kasımpaşa'ya kendi sahasında 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'a Başkan Murat Sancak, A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

▶️ "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor"

İşte o sözler:

''İSTİFA EDİN''

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Sancak, "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor. Umarım farkına varırsınız. Farkına varamazsanız, hakemler ve temsilcilerin içindeki çeteyi çökertemeyecekseniz, bırakın gidin. YETER, YETER, YETER! Biz hakkımızı nerede arayacağız nerede, nerede! Ya bu işi derhal ve ivedilikle çözün, çözün, çözün ya da İSTİFA EDİN!'' ifadelerine yer verdi.

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''BANA ÖDÜL OLARAK NE VERECEKSİNİZ?''

Hakemlerin performansı hakkında yorumlarda bulunan Sancak, ''Geçen hafta net kırmızı kartı vermeyen, ofsayt olmaması muhtemel pozisyon1 pat diye bayrağı çeken, hakemlere ne ceza verdiniz? Ödül olarak sonraki haftaya maç vermek. Peki o zaman ben de ceza aldım. Bana ödül olarak ne vereceksiniz? Ama şunu bilin cezalarla TERBİYE EDEMEZSİNİZ! Bakalım bugünkü hakeme ödül olarak hangi maçı vereceksiniz ve bize ne ceza vereceksiniz bekliyorum, aman elinizi ağırlaştırmayın." dedi.

''TEMSİLCİLER İÇİNDE DE ÇETELEŞME VAR''

Sadece hakemlerin değil, temsilcilerin içinde de çeteleşme olduğunu söyleyen Sancak, ''Mehmet Büyükekşi burnunu kuma görmüş ve kafasını kaldırmıyor. İlk geldiği zaman kendisi ve Müslüm Özmen'e söylemiştim. Hakemler arasındaki o çeteleşmeyi gönderemiyorlar. Ferhat Başkan bir operasyon yaptı ama 3-5 kulüp destek verdi sonra Tahkim kurulundan karar çıktı tekrar o hakemler geri döndü. Her ortamda onlarda insan diyen bendim. Art niyetli kararlar veriyorlar. Yusuf Erdoğan'ın ayağına top bile değmemiş. Golü iptal etmek için hemen ofsaytı kaldırıyor. İlk yarı 7-8 dakika oyun durmuş 1 dakika veriyor. İkinci yarı 12 dakika olması gerekirken 6 dakika verdi. Hakemin yaşadığı olay sonrası Yeter! Yeter! Yeter! dedi ya bende buradan artık Yeter! Yeter! Yeter! diyorum. Sadece hakemlerin değil temsilcilerin bile içinde çeteler var. Bu kadar destek verdik, iyi niyet dedik, hata yapar dedik ama yeter artık. Pozisyon pozisyon Mehmet Büyükekşi ve Müslüm Özmen'e attım. Susturmaya çalışıyorlar. Bizi susturamazsınız. İstediğiniz gibi at koşturuyorsunuz.'' dedi.

MEHMET BÜYÜKEŞİ'YE ''YETER'' GÖNDERMESİ

Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atmasından sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısı düzenleyerek ''Artık Yeter! Yeter! Yeter! diyorum'' sözlerini kullanmıştı. Murat Sancak ise aynı cümleleri kullanarak TFF Başkanına gönderme yaptı.

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