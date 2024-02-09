Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 22 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muci için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuruda "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Muci paylaşımı

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a geldi. Muci sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

ERNEST MUCI: "HERKESLE BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Beşiktaş için elinden geleni yapacağını aktaran Muci, "Çok mutluyum ve çok gururluyum böylesine büyük bir camianın parçası olduğum için. Stadyumda özellikle taraftarlarımızla ve herkesle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Hocamızla ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Takımımızın ve tarihimizi bir parçası olmaktan çok memnunum. Elimden gelen her şeyi vereceğim takımımız için." ifadelerini kullandı.

REKOR TRANSFER

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tirana'nın altyapısına geçti. 2018'da başkent temsilcisinde A takıma yükselen Muçi, 2021'de Polonya takımı Legia Varşova'ya transfer oldu.

Santrfor, 10 numara ve kanatlarda görev yapabilen Ernest Muçi, Tirana'da 54 resmi müsabakada 20, Legia Varşova'da ise 114 resmi müsabakada 21 kez gol sevinci yaşadı.

34 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Muci bu sezon 34 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da asist yaptı.

Siyah beyazlılar, Arnavut 10 numaranın transferini sosyal medya hesabından yaptığı bu video paylaşımla da duyurdu.

Ernest Muci'den Kartal pençesi pozu

ERNEST MUCİ KİMDİR?

Beşiktaş'ın transferin son günü gündemine gelen Ernest Muci, Polonya ekibi Legia Varşova'da forma giymektedir.

19 Mart 2001 tarihinde Arnavutluk'da dünyaya gelen oyuncu bu sezon ligde 19 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Futbol kariyerine FK Dinamo U17 takımında başlayan genç oyuncu önce KF Tirana U19 takımına ardından ise Tirana'nın A takımına yükselme başarısı gösterdi.

Tiran'dan 2020-21 sezonunda Legia Varşova takımına 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde de forma giyen oyuncu 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist yaptı.

Arnavutluk Milli takımıyla ilk maçına 15 Kasım 2021 tarihinde çıkan Muci, 7 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş'a hoş geldin Ernest Muci! 🦅 pic.twitter.com/sVVoqznjON — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024