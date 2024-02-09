SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş' transferi açıkladı! Rekor bedel

Beşiktaş transferin son gününde hareketli saatler geçirdi. Siyah beyazlı ekip Ernest Muci'nin transferlerini açıkladı. Siyah-Beyazlılar Muci'nin bonservisinin 10 milyon euro olduğunu duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu böylece Beşiktaş tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak kayıtlara geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 15:11 Güncelleme 09 Şubat 2024, 20:35
Beşiktaş’ transferi açıkladı! Rekor bedel

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 22 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muci için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuruda "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Muci paylaşımıBeşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Muci paylaşımı

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a geldi. Muci sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

▶️ İşte Ernest Muci'nin ilk sözleri: "Rüyam gerçek oldu"

ERNEST MUCI: "HERKESLE BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Beşiktaş için elinden geleni yapacağını aktaran Muci, "Çok mutluyum ve çok gururluyum böylesine büyük bir camianın parçası olduğum için. Stadyumda özellikle taraftarlarımızla ve herkesle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Hocamızla ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Takımımızın ve tarihimizi bir parçası olmaktan çok memnunum. Elimden gelen her şeyi vereceğim takımımız için." ifadelerini kullandı.

REKOR TRANSFER

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tirana'nın altyapısına geçti. 2018'da başkent temsilcisinde A takıma yükselen Muçi, 2021'de Polonya takımı Legia Varşova'ya transfer oldu.

Santrfor, 10 numara ve kanatlarda görev yapabilen Ernest Muçi, Tirana'da 54 resmi müsabakada 20, Legia Varşova'da ise 114 resmi müsabakada 21 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

34 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Muci bu sezon 34 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da asist yaptı.

Siyah beyazlılar, Arnavut 10 numaranın transferini sosyal medya hesabından yaptığı bu video paylaşımla da duyurdu.

Ernest Muci'den Kartal pençesi pozuErnest Muci'den Kartal pençesi pozu

ERNEST MUCİ KİMDİR?

Beşiktaş'ın transferin son günü gündemine gelen Ernest Muci, Polonya ekibi Legia Varşova'da forma giymektedir.

19 Mart 2001 tarihinde Arnavutluk'da dünyaya gelen oyuncu bu sezon ligde 19 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Futbol kariyerine FK Dinamo U17 takımında başlayan genç oyuncu önce KF Tirana U19 takımına ardından ise Tirana'nın A takımına yükselme başarısı gösterdi.

Tiran'dan 2020-21 sezonunda Legia Varşova takımına 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde de forma giyen oyuncu 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist yaptı.

Arnavutluk Milli takımıyla ilk maçına 15 Kasım 2021 tarihinde çıkan Muci, 7 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Türk Telekom
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM Başkanı Zühtü Arslan’a tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı
DEM Parti’nin İBB adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu! CHP’ye ’kent uzlaşılı’ açık kapı: Rest veya jest yapmıyoruz
Petrol endüstrisinin devi Rockefeller’dan Biden’a doğal gaz baskısı! Çevrecilere para yağdırıp ihracatı durdurdu
Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru şartları açıklandı: 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira! Başkan Erdoğan duyurmuştu: Öncelik deprem bölgesinin
CHP’de hareketli saatler! Tunç Soyer apar topar Genel Merkez’e çağrıldı... DEM bastırıyor İzmir’de Cemil Tugay’a yol göründü
MOSSAD soruşturmasında casusluk itirafı! Para trafiği ortaya çıktı
Özgür Özel ile yan yana duran DEM’li Sezai Temelli İstiklal Marşı’na eşlik etmedi
Joe Biden bunadı mı? Cumhuriyetçiler ‘gizli bilgileri yanlış kullanmaktan sorumlu tutulamayacak kadar beceriksiz’ demişti! ABD basını ortaya çıkardı
Bibi’nin bürokrasisi patladı! Foreign Affairs resmen ‘İsrail parçalanacak’ dedi: O konuşmadan sonra her şey değişti
Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?
DEŞİFRE | CHP PM’ye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköy’de İmamoğlu’na kesik, Çankaya’da 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalar’a DEM payı
Gerçekte pavyonlar tozpembe değil! Dilber etkisi: Dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!
SON DAKİKA