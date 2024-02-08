Meunier’den adrese teslim orta! İlk maçında asist yaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam etti. Süper Lig devi Trabzonspor deplasmanda Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bordo mavili ekip rakibini Kupa'nın dışına itti. Trabzonspor'un yeni transfer Thomas Meunier ilk maçında ilk asistini yaptı.

İLK MAÇINDA İLK ASİST

Karşılaşmanın ilk yarısının 14'dakikasında Melih Bostan maçın ilk golünü attı. Trabzonspor'dan Eren Elmalı 90+6'dakikasında attığı gol ile skoru 1-1 yaptı. Trabzonspor Eren Elmalı'nın 90+6'da attığı gol ile karşılaşmayı uzatmaya götürdü. Golün asistinin ise yeni transfer Thomas Meunier yaptı. Meunier maç ikinci yarının başında dahil oldu.

''İLK MAÇIMI HİÇ UNUTMAYACAĞIM''

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Thomas Meunier, '' İlk maçımı hiç unutmayacağım. Duygu yoğunluğunun çok olduğu bir maçtı. İkinci yarı daha baskılı oynadık ve daha çok şans bulduk'' dedi.