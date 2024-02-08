Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ayrılığını açıkladı.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun sezon sonuna kadar RB Bragantino'ya kiralandığı belirtildi.
Anlaşmada Brezilya ekibinin satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
LINCOLN HENRIQUE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon Lincoln Henrique, 1 maçta süre aldı.
Brezilyalı oyuncu bu maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.