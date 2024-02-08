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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar RB Bragantino'ya kiralandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 23:17 Güncelleme 08 Şubat 2024, 23:17
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ayrılığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun sezon sonuna kadar RB Bragantino'ya kiralandığı belirtildi.

Anlaşmada Brezilya ekibinin satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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LINCOLN HENRIQUE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Lincoln Henrique, 1 maçta süre aldı.

Brezilyalı oyuncu bu maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

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