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Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin son 16 turunda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda Lincoln Henrique, Fred ve Rodrigo Becao yer almadı.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 17:01 Güncelleme 06 Şubat 2024, 17:01
Fenerbahçe’nin Gaziantep kafilesi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur'unda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda Lincoln Henrique, Fred ve Rodrigo Becao yer almadı.

Fenerbahçe'den paylaşılan kamp kadrosu şu şekildeFenerbahçe'den paylaşılan kamp kadrosu şu şekilde

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi

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