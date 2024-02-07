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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı A SPOR canlı yayın izle! 🔥⚽ 7 Şubat 2024 ZTK G.Antep - FB maçı full HD, 1080p A SPOR canlı izle

'A SPOR canlı yayın izle' için araştırmalar hızlandı. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı son 16 turunda Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek mücadele ile devam ediyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, çeyrek finale adlarını yazdırmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın hakemliğini Burak Şeker yapacak, VAR hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak. İşte GFK-FB maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 18:31 Güncelleme 07 Şubat 2024, 18:32
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı A SPOR canlı yayın izle! 🔥⚽ 7 Şubat 2024 ZTK G.Antep - FB maçı full HD, 1080p A SPOR canlı izle

Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçı canlı yayını ilgiyle takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Gaziantep FK- Fenerbahçe mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20:45'de A Spor ekranlarından yayınlanacak.

GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE MAÇI A SPOR FULL HD CANLI YAYIN İZLE!

ASpor CANLI YAYIN

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Batshuayi

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının Var hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev alacak. Mücadelenin orta hakemi Burak Şeker olurken yardımcılıklarını ise Furak Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. 23 kişilik kamp kadrosu ise şu şekilde;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.

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