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Fenerbahçe'ye Brezilyalı maestro!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katmıştı. Kanarya'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, Brezilyalı maestroyu gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 15:46 Güncelleme 06 Şubat 2024, 15:46
Fenerbahçe’ye Brezilyalı maestro! 1

Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor.

Fenerbahçe’ye Brezilyalı maestro! 2

Devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin şimdi de Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’ye Brezilyalı maestro! 3

Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla sambacı için ilk teklifini sundu.

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