Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katmıştı. Kanarya'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, Brezilyalı maestroyu gündemine aldı. İşte detaylar...
Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor.
Devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin şimdi de Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.
Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla sambacı için ilk teklifini sundu.