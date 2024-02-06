Fenerbahçe'ye Brezilyalı maestro!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katmıştı. Kanarya'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, Brezilyalı maestroyu gündemine aldı. İşte detaylar...