Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Samsunspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti.
GÜMRÜK TURLADI
90 dakika sonunda kazanan ev sahibi Fatih Karagümrük oldu.
Karagümrük'ün golleri Biraschi ve Paoletti'den geldi. Samsunspor'un tek golünü ise Mouandilmadji kaydetti.
İŞTE GOLLER
SON 16 TURU PROGRAMI
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU
7 Şubat Çarşamba:
14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN
17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK