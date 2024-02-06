Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Samsunspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti.

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GÜMRÜK TURLADI

90 dakika sonunda kazanan ev sahibi Fatih Karagümrük oldu.

Karagümrük'ün golleri Biraschi ve Paoletti'den geldi. Samsunspor'un tek golünü ise Mouandilmadji kaydetti.

Mücadele öne geçen Samsunspor, üstünlüğünü koruyamadı ve kupaya veda etti.

İŞTE GOLLER

SON 16 TURU PROGRAMI

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN



17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY



20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU



7 Şubat Çarşamba:



14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN



17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK



20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER



8 Şubat Perşembe:



17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE



20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK