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ZTK'da Fatih Karagümrük geri döndü Samsunspor'u eledi! İşte goller

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Samsunspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti. 90 dakika sonunda kazanan ev sahibi Fatih Karagümrük oldu. İşte maçın golleri...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 14:25 Güncelleme 06 Şubat 2024, 16:46
ZTK’da Fatih Karagümrük geri döndü Samsunspor’u eledi! İşte goller

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Samsunspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti.

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GÜMRÜK TURLADI

90 dakika sonunda kazanan ev sahibi Fatih Karagümrük oldu.

Karagümrük'ün golleri Biraschi ve Paoletti'den geldi. Samsunspor'un tek golünü ise Mouandilmadji kaydetti.

Mücadele öne geçen Samsunspor, üstünlüğünü koruyamadı ve kupaya veda etti.Mücadele öne geçen Samsunspor, üstünlüğünü koruyamadı ve kupaya veda etti.

İŞTE GOLLER

Karagümrük 0 - 1 Samsun | GOL: Marius Mouandilmadji
Karagümrük 1 - 1 Samsun | GOL: Davide Biraschi
Flavio Paoletti'den enfes gol ⚽ Karagümrük 2 - 1 Samsun 🏆 ZTK KUPASI

SON 16 TURU PROGRAMI

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU

7 Şubat Çarşamba:

14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN

17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK

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