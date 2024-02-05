Son dakika: Joe Worrall resmen Beşiktaş’ta

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, stoper oyuncusu Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
27 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon Nottingham Forest formasıyla 8 maçta görev aldı.
BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEME YAPACAK?
Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.
İngiliz defans oyuncusunun piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN VİDEOLU PAYLAŞIM
Siyah beyazlı ekip, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
JOE WORRALL KİMDİR?
Joe Worrall, 10 Ocak 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 193 cm boyunda ve 64 kilo olan Joe Worrall, Sağ ayağını kullanmaktadır.
İngiliz stoper kariyerinde Dagenham & Redbridge, Rangers ve Nottingham Forest formalarını giymiştir.