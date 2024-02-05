Son dakika: Joe Worrall resmen Beşiktaş’ta

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, stoper oyuncusu Joe Worrall'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

27 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon Nottingham Forest formasıyla 8 maçta görev aldı.



BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEME YAPACAK?

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.