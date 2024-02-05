Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un adlarını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkacağı turda, maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

İşte TFF'nin açıkladığı o liste

HAFTANIN HAKEMLERİ VE MAÇ PROGRAMI

6 Şubat Salı



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)



17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)



20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)



7 Şubat Çarşamba:



14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)



17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)



8 Şubat Perşembe:



17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)



20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

Ümit Öztürk, Antalyaspor - Beşiktaş maçını yönetecek

SON 16 TURU HEYECANI A SPOR'DA!



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu oynanacak 8 maçla ekranlara gelecek. A Spor'un yayınlayacağı maçları takvim.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.